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الإثنين، 16-01-2023 05:33 م

اطلاق منصة حكومية جديدة

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الوكيل الاخباري - تعتزم الحكومة، إطلاق منصة إلكترونية جديدة لجذب الاستثمارات تسمى "استثمر في الأردن".

وبينت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن استراتيجية الحكومة لترويج الاستثمار 2023-2025 التي سيتم إطلاقها ستشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها، والسياحة والسياحة العلاجية، والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية، والألبسة والمحيكات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والتعدين والكيماويات.

ولفتت إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية وتشمل: خارطة استثمارية تفاعلية، والفرص الاستثمارية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والميزة التنافسية للاستثمار في الأردن، ودراسات جدوى أولية للفرص الاستثمارية، والمزايا والحوافز الاستثمارية التي تمنح بحسب القانون، والملفات القطاعية والميزة التنافسية لكل القطاعات في المملكة، وتحديث الأدلة الإرشادية لممارسة الأعمال.

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