اعلان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

الوكيل الاخباري -

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أعلنت عمليات خلية الأزمة، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، تجاوز مجموع من تلقوا الجرعة الأولى أو الثانية من الأردنيين والمقيمين على أرض المملكة المليون شخص، في حين بلغ عدد من تلقوا جرعتين، اليوم الثلاثاء ما يزيد على 65 الف شخص.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 805020 شخصاً، في حين بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح 286028 شخصاً، وفق الإحصائيات الخاصة بلقاح فيروس كورونا على مستوى المملكة لغاية اليوم.وأشارت إلى أن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا، بلغ 1726845 شخصاً.