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الثلاثاء، 04-05-2021 09:26 م

التربية: 3318 معلما ومعلمة يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

التربية


الوكيل الاخباري - تلقى 3318 معلما ومعلمة الجرعة الاولى من لقاح فيروس كورونا في اليوم الأول للحملة الوطنية لتطعيم الكوادر التعليمية التي بدأتها اليوم الثلاثاء وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وخلية إدارة الأزمة، استعدادا للعودة الآمنة للمدارس في بداية العام الدراسي المقبل 2022/2021.
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وقالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الحملة التي انطلقت اليوم من محافظة العاصمة، تشمل جميع المعلمين في القطاعين العام والخاص المسجلين على المنصة الخاصة بالتطعيم (https://vaccine.jo ).

وبينت أن مراكز التطعيم المخصصة للحملة في العاصمة عمان شهدت إقبالا كبيرا من المعلمين للحصول على المطعوم، ما دعا الوزارة، وحفاظا على سلامة المعلمين وتجنبا للاكتظاظ، الى الاعلان عن استقبال 300 شخص في كل من مراكز التطعيم الأربعة في العاصمة عمان اعتبارا من يوم غد، وممن تبدأ أسماؤهم بالأحرف (أ)، (ب)، (ت)، (ث).

 




 

 


 

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