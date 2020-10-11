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الأحد، 11-10-2020 05:50 م

اعلان صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

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الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الأحد، عن 15300 خدمه قدمتها الدائرة إلكترونيا، لـ 5144 مكلفا، مقارنة مع 9000 خدمة لـ 3600 مكلف خلال الأيام السابقة، في اليوم الأول لتقديم الخدمات عن بُعد.
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"شهدت مديريات الدائرة اليوم، وهو اليوم الأول لتطبيق تقديم الخدمات عن بُعد تراجعا ملحوظا في أعداد المراجعين شخصيا"، حسب بيان للدائرة. ويأتي تقديم الخدمات إلكترونيا ضمن الإجراءات الحكومية في مكافحة فيروس كورونا المستجد. 

وأوضحت أن عدد المراجعين لمكاتب الدائرة وجاهيا بلغ نحو 200 مراجع، مشيرة إلى أن الخدمات الإلكترونية التي توفرها "تغنيهم عن مراجعة الدائرة شخصيا".

وبينت أن عدد المكلفين الذين تواصلوا مع الدائرة باستخدام تطبيق واتساب 90 مكلفا، لاستكمال إنجاز معاملاتهم.

وقالت، إنها تقدم خدمات إلكترونية عدة مثل "استخراج الرقم السري لأول مرة، إعادة إصدار الرقم السري في حال فقدانه، تعديل البيانات الشخصية والمالية، تقديم إقرارات دخل بكافة أشكاله، وإقرارات المبيعات، قسائم المعلومات، اقتطاعات الموظفين (شهري وسنوي)، الاقتطاعات الأخرى، براءة الذمة، الدفع الإلكتروني دخل ومبيعات بكافة أشكاله، بيان الضرائب دخل ومبيعات والاقتطاعات للموظفين، الأقساط (عرض أقساط الدخل والمبيعات إن وجدت)". 

إضافة إلى "التسجيل الإلكتروني، منصة الاعتراضات، نموذج التسوية والمصالحة، شهادة بالرقم الضريبي، التحقق من براءة الذمة، تحميل المرفقات بعد إرسال الإقرار، القائمة الذهبية (أسماء المشاركين)، حوافز الأنشطة الصناعية (قيد التنفيذ)".

وقامت الدائرة بتخصيص مركز للمساندة والدعم يتم التواصل معه من خلال تطبيق واتساب على رقم 0798818810؛ لمتابعة إنجاز المعاملات والخدمات.

 




 

 


 

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