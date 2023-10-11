اعلان صادر عن صندوق المرأة



الوكيل الاخباري - اعلنت شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، عن تقديمها 10 منح جامعية للطلبة من بنات وأبناء المستفيدات والمستفيدين من خدمات الشركة، المقبولين في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الدراسي الجامعي الحالي 2023 – 2024.



وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مجموع المنح التي قدمتها من خلال برنامجها للمنح الدراسية منذُ انطلاقه في عام 2010، بلغ 72 منحة، استفاد منها الطلبة من أبناء المستفيدات في مختلف قرى وأرياف وبوادي المملكة.



ونقل بيان الشركة عن رئيسها التنفيذي لمى زواتي، قولها إن الشركة تُخصص سنويًا منحا جامعية عبر "أكاديمية صندوق المرأة للتنمية البشرية"، التي تندرج ضمن خدمات الشركة غير الماليـة، التي يُخصص جزءًا منها لدعم عائلات المستفيدات.



وأوضحت، أن الشركة وفرت 72 منحة، بما فيها الـ10 منح للعام الحالي ، وذلك على مدار نحو 13 عامًا من برنامجها للمنح الدراسية، منوهة إلى أن 36 طالبة وطالبًا تخرجوا، والنسبة الأكبر منهم يعملون، فيما لا يزال مثلهم على مقاعد الدراسة.



وبينت زواتي، أن منحة شركة صندوق المرأة الدراسية، لا تُغطي فقط رسوم الساعات الدراسية ورسوم التسجيل الفصلية، بل تشمل أيضًا رسوم تسجيل الفصل الصيفي، إلى جانب مبلغ شهري بمقدار 130 دينارًا، بما لا يتجاوز الـ10 أشهر في السنة.

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