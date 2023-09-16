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السبت، 16-09-2023 05:12 م

ملتقى البرلمانيات الأردنيات يختتم ورشة حول دور المرأة في العمل العام

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الوكيل الاخباري- اختتم ملتقى البرلمانيات الأردنيات، اليوم السبت، فعاليات ورشة تدريبية عقدت في مدينة العقبة بعنوان "المرأة ودورها في العمل العام ".
وقالت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول إن الورشة، التي عقدت بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي واستمرت يومين، تناولت عدة محاور رئيسية تتعلق بدور النواب في العمل العام وكيفية تحديد الأولويات وتحويل المعيقات إلى فرص.

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وأضافت، بحضور مستشار أول للمعهد الديمقراطي الوطني ريم ابو حسان، أن هذا البرنامج من شأنه أن يعزز من قدرات النائب لا سيما السيدات اللواتي يواجهن تحديات ومعيقات تؤثر على دور النائب، ومن أبرزها فكرة إيمان المجتمع بأهمية الدور الخدمي على حساب التشريع والرقابة.


وبينت أن برنامج الورشة عرض مجموعة فرص وتحديات من الممكن أن تواجه المرشح، وكيفية تحويل نقاط الضعف إلى قوة.

 

 




 

 


 

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