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بيان عاجل صادر عن حركة المقاومة حماس

الأحد، 03-12-2023 05:47 م

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة التربية والتعليم (نشرة توضيحية) حول مسار التعليم المهني الجديد.

وقالت الوزارة في منشور مقتضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مسار التعليم المهني الجديد يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير التعليم المهني، حيث تشتمل النشرة على التخصصات المهنية والتي تم قبول الطلبة فيها للعام الدراسي 2023 / 2024 م، وكذلك التخصصات الجديدة للعام الذي يليه 2024 /2025 م .

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