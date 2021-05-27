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الخميس، 27-05-2021 12:07 م

افتتاح توسعة مستشفى المقاصد الخيرية - صور

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الوكيل الاخباري - افتتح مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، التوسعة الجديدة للمستشفى المقاصد الخيرية بمناسبة عيد استقلال المملكة الــ75.

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وقال مدير عام المستشفى الدكتور علي بني نصر إن هذه التوسعة تأتي ضمن خطة منهجية لتطوير وتحديث المستشفى ، واشتملت على استحداث مكاتب جديدة للإدارة العامة وقاعة اجتماعات مجهزة، ومكاتب للمحاسبة والشؤون الإدارية والمعلومات والسجل الطبي بمساحة بلغت 200 متر مربع.


وأضاف بني نصر أن عدد أسرة المستشفى ارتفع من 51 سريراً عام 2014 ليصل إلى 95 سريرا في 2021، مشيراً إلى أن المستشفى يقدم جميع الخدمات الطبية باستثناء جراحة القلب وقسطرة الأوعية الدموية.

 

وبين أنه يجري العمل حاليا على إيجاد التمويل اللازم لإضافة خدمة جراحة القلب والقسطرة. 


يذكر أن المستشفى التابع لصندوق الزكاة، هو الوقف الصحي الوحيد في المملكة، ويقدم خدمات طبية متميزة بأسعار مخفضة للمجتمعات المحلية.

 



 

 

 




 

 


 

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