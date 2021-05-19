“الميداني الأردني” في غزة يجري عملية جراحية نوعية لطفل

الوكيل الاخباري -

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نجحت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /66 بإجراء عملية جراحية نوعية لتحرير شد عضلات الرقبة Torticollis لطفل في السادسة من عمره.وقال قائد المستشفى العقيد الركن فارس الحنيطي: إن العملية قام بها فريق طبي مكون من اخصائي/1 جراحة عظام واخصائي /1 التخدير وطاقم التمريض، في إطار الجهود والخدمات التي تقدمها طواقم المستشفى من أجل مداواة المرضى من الأهل في القطاع ورسم الابتسامة على وجوههم.واوضح الرائد الطبيب حيدر السعودي أن الطفل كان يعاني من انحراف الرقبة الناتج عن شد خلقي في العضلات (عضلة القصة الترقوية الخشائية).وقام الفريق الطبي بإجراء التداخل الجراحي تحت التخدير العام، وتحديد منطقة الشد وتحرير العضلة من مكان التصاقها على الترقوة والقص، ووضع طوق خاص للرقبة بعد العملية لمدة 4 أسابيع للمحافظة على طول العضلة وتجنب حدوث أي مضاعفات للمريض.وعبر والدا الطفل عن بالغ شكرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، ولطواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /66 على جهودهم في اجراء العملية للطفل بعد معاناة استمرت فترة طويلة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها في القطاع.