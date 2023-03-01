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الأربعاء، 01-03-2023 10:51 م

افتتاح دار للقرآن الكريم بالرصيفة

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الوكيل الاخباري - افتتحت مديرية أوقاف لواء الرصيفة اليوم الأربعاء، دار القرآن الكريم النموذجية للرجال في مسجد عبادة بن الصامت والذي تم تجهيزه من قبل المديرية بالتعاون مع لجنة خدمات المسجد خدمة لكتاب الله تعالى يتولاه الأئمة والوعاظ تحفيظا وتعليما لأبناء المجتمع المحلي.

وبين مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد أن هذه الدار تضم عددا من قاعات التدريس وأجهزة الحاسوب وأخرى لأجهزة عرض (الداتاشو)، لافتا الى أن الدار ستحتضن دروس العلوم الشرعية والفقه الموجهة للأئمة والوعاظ في المساجد لرفع مستوى المعرفة الدينية اضافة لعقد دورات توعوية لأبناء المجتمع المحلي.

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