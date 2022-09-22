افتتاح محطة الترخيص من مركبتك في ترخيص جرش والرمثا

الوكيل الإخباري

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- افتتحت مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، في قسمي ترخيص جرش والرمثا محطة الترخيص من مركبتك (Drive Thru)، لتمكين المواطنين من إتمام معاملات تجديد رخص اقتناء المركبات، عبر مسارب خاصة ومن دون النزول من المركبة.ويشكل افتتاح هذه المسارات أحد المشاريع الهادفة التي اطلقتها مديرية الأمن العام لتطوير خدماتها الأمنية، حرصاً منها على رفع مستوى الخدمة وتحسين الأداء والتخفيف على المواطنين، إذ تعد جزءاً مهما من استراتيجية الأمن العام في التطوير.يُذكر أن مديرية الأمن العام تعمل على توسيع نطاق وتحسين هذه الخدمة ونقلها إلى باقي أقسام الترخيص في المملكة بما يسهل على المواطنين ويخفف عنهم ويختصر عليهم الوقت والجهد.