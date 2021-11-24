الأربعاء 24-11-2021
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افتتاح ورشة توعية عن المشاركة الجماهيرية في مجال السلامة الاحيائية

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الأربعاء، 24-11-2021 09:19 م

افتتاح ورشة توعية عن المشاركة الجماهيرية في مجال السلامة الاحيائية

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الوكيل الاخباري - افتتح مساعد أمين عام وزارة البيئة المهندس رائد بني هاني، اليوم الأربعاء، ورشة لإقليم الوسط في مجال التوعية والمشاركة الجماهيرية بمجال السلامة الاحيائية في الأردن.

وقال بني هاني، في الورشة التي نظمتها كلية الزراعة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع وزارة البيئة، إن موضوع السلامة الاحيائية يجب أن يطرح للنقاش بطريقة مسؤولة وبناءة حتى نتفادى طروحات عقيمة تودي إلى طرق مسدودة.

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