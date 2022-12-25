اقبال على حجوزات الأفراح بـ "رأس السنة" واكثر من 150 حفل خطبة وعرس في الصالات

الوكيل الاخباري - تيماء عبيدات



قال نقيب أصحاب صالات الأفراح - تحت التأسيس، مأمون المناصير أن الأردنيون يحرصون على اختيار تاريخ مميز لإقامة حفلات زفافهم.

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وقال المناصير لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيقام حوالي 150 حفلة زفاف وخطبة بصالات الأفراح برأس السنة في كل محافظات المملكة .



وأضاف أنه بتاريخ 12/12 بلغ عدد الحجوزات في عموم المملكة 80 حفل خطبة وزواج.



وبين أن نسبة حجوزات الصالات انخفضت منذ بداية موسم الشتاء بشكل عام، نظراً لتوجه الاردنيين على توقيت حفلات الزفاف خلال فصل الصيف تزامناً مع الاجواء المناسبة ، وعطلات المدارس ، وعودة المغتربين .



يشار إلى أن إحصائيات نقيب أصحاب الصالات لا تحتوي على حجوزات الأفراح التي ستقام أيضاً في الفنادق، حيث تشهد قاعات الفنادق أيضاً حفلات زفاف كثيرة وبشكل شبه يومي.