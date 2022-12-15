الخميس 15-12-2022
الوكيل الاخباري

عودة شاحنات ووسائط نقل للعمل جزئيا

تراجع نسب الحجوزات الفندقية في البترا والعقبة بسبب إضراب قطاع النقل

المعايطة يلتقي رئيس هيئة الانتخابات التونسي

نقابة اصحاب المدارس الخاصة تعلن عدم مشاركتها بالاضراب - وثيقة

بني مصطفى تبحث مع منسقة أممية تحسين الخدمات للاجئين

اليرموك: إيقاف اقتطاعات قروض صندوق الادخار للشهر الحالي

اختتام برنامج تدريبي حول استخدام التكنولوجيا في تسويق التأمين

وفاة وإصابتان بحادث سير في مرج الحمام

الصحة : الأردن لم يُسجل وفيات بسبب الفيروس المخلوي

إرادة ملكية بنظام معدل لنظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب

الخميس، 15-12-2022 07:05 م

تراجع نسب الحجوزات الفندقية في البترا والعقبة بسبب إضراب قطاع النقل

العقبة


الوكيل الاخباري - تراجعت الحجوزات الفندقية في مناطق البترا والعقبة مع نهاية الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع الماضي بنسب متفاوتة؛ وذلك نظرا لاستمرار إضراب قطاع النقل، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية عضو مجلس الإدارة محمد القاسم.

ولفت القاسم في تصريح لـه إلى إن الجمعية رصدت إلغاء لحجوزات فردية ومجموعات في العقبة والبترا، مشيرا إلى نسبة إلغاء الحجوزات في البترا وصلت لنحو 35% وفي العقبة 25%.

وبخصوص الحجوزات في البحر الميت والعاصمة عمان قال القاسم، إنها بقيت ضمن نسبتها المعتادة، ولم تشهد تراجعا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
sss

المعايطة يلتقي رئيس هيئة الانتخابات التونسي

1020222422206247781263

نقابة اصحاب المدارس الخاصة تعلن عدم مشاركتها بالاضراب - وثيقة

1120226155339969532877

بني مصطفى تبحث مع منسقة أممية تحسين الخدمات للاجئين

1220221120433606173065

اليرموك: إيقاف اقتطاعات قروض صندوق الادخار للشهر الحالي

الاتحاد الأردني لشركات التأمين- (أرشيفية)

اختتام برنامج تدريبي حول استخدام التكنولوجيا في تسويق التأمين

10202227132743911650990

الصحة : الأردن لم يُسجل وفيات بسبب الفيروس المخلوي