تراجع نسب الحجوزات الفندقية في البترا والعقبة بسبب إضراب قطاع النقل

الوكيل الاخباري - تراجعت الحجوزات الفندقية في مناطق البترا والعقبة مع نهاية الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع الماضي بنسب متفاوتة؛ وذلك نظرا لاستمرار إضراب قطاع النقل، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية عضو مجلس الإدارة محمد القاسم.



ولفت القاسم في تصريح لـه إلى إن الجمعية رصدت إلغاء لحجوزات فردية ومجموعات في العقبة والبترا، مشيرا إلى نسبة إلغاء الحجوزات في البترا وصلت لنحو 35% وفي العقبة 25%.



وبخصوص الحجوزات في البحر الميت والعاصمة عمان قال القاسم، إنها بقيت ضمن نسبتها المعتادة، ولم تشهد تراجعا.

اضافة اعلان