الأحد 19-05-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل القدر يحول دون وقوع كارثة.. سائق يفقد السيطرة على مركبته الكهربائية.. وخبراء يكشفون أبرز الأسباب

مسيرات الاحتلال تطلق النار على صحفيين شرق رفح

جيش الاحتلال: إصابة 44 جنديا وضابطا نهاية الأسبوع الماضي في غزة

الكويت تشتري 500 ميغاوات من الكهرباء من خلال الشبكة الخليجية

الاحتلال يمنع تلفزيون فلسطين من أداء عمله في الخليل

لمدة 30 يوماً .. إعفاء مؤقت للسعوديين من تأشيرة الدخول إلى الجبل الأسود

الادارة المحلية: يجري العمل حاليا على تأسيس "مركز للإنذار المُبكر"

جيش الاحتلال يوافق على المرحلة التالية في رفح

توضيح حكومي حول وفاة طفل سقط من باص في اربد

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في "جرائم حرب كثيرة" مرتكبة في غزة

الأحد، 19-05-2024 01:19 م

الأراضي تطلق خدمة تقديم طلبات البيع إلكترونياً في الزرقاء واربد

1716112788507


الوكيل الإخباري - أطلقت دائرة الأراضي والمساحة، اليوم الأحد، خدمة تقديم طلبات البيع إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة في محافظة الزرقاء واربد بعدما أطلقتها سابقا في مديريات تسجيل محافظة العاصمة وعددها 7 مديريات ومديرية تسجيل محافظة العقبة.

اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن عدد معاملات البيع في مديرية تسجيل أراضي اربد بلغ خلال العام الماضي 15294 معاملة في حين بلغ عدد معاملات مديرية تسجيل أراضي الزرقاء 12060 معاملة، مبينا ان هذه الأرقام توضح حجم الاكتظاظ والضغط في هذه المديريات، ومع دخول خدمة تقديم طلبات البيع إلكترونياً سوف يتم تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر من خلال تبسيط إجراءات تقديم طلبات البيع، وبما يعكس الصورة الحضارية للمملكة.


وأضاف ان العمل جار لشمول جميع مديريات ومكاتب تسجيل الأراضي في المملكة لهذه الخدمة، والتي يبلغ عددها 34، مبينا انه بإمكان متلقي الخدمة تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والمساحة (www.dls.gov .jo)

 

ومن خلال منصة "سند"، بحيث يقوم متلقو الخدمة بإنشاء حساب للاستفادة من جميع خدمات الدائرة الإلكترونية، بعد ذلك يقدم طلب البيع من خلال قائمة "خدماتي"، واختيار خدمة البيع، وبعد إتمام تعبئة الطلب تصل رسالة نصية لمتلقي الخدمة تبين رقم الطلب، ليتم بعد ذلك السير بإجراءات المعاملة إلكترونياً، ثم بعد ذلك يتم إرسال رسالة بقيمة الرسوم ورقم أمر الدفع، ورسالة نصية أخرى بموعد الحضور لمديرية التسجيل للتوقيع على عقود البيع ما سيوفر على المتابعين سواء كانوا مواطنين أجانب أو مستثمرين الوقت والجهد وتحقيق المزيد من الشفافية في تقديم الخدمات.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-05-19 at 10.48.08 AM (3)

عاجل القدر يحول دون وقوع كارثة.. سائق يفقد السيطرة على مركبته الكهربائية.. وخبراء يكشفون أبرز الأسباب

1716120870501

اتفاقية لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية لبلدية طبقة فحل

1716108429468

مديرية شباب اربد تواصل تنفيذ الأنشطة الشبابية والثقافية

487296_1_1675614512

الادارة المحلية: يجري العمل حاليا على تأسيس "مركز للإنذار المُبكر"

WhatsApp Image 2024-05-19 at 2.20.43 PM

توضيح حكومي حول وفاة طفل سقط من باص في اربد

495622

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في "جرائم حرب كثيرة" مرتكبة في غزة

أخبار متعلقة
مقاس-الحاويات-2

121 ألف حاوية ترد لميناء العقبة بالثلث الأول

1715355038456

بلدية طبقة فحل تنفذ حملة نظافة إسنادًا لبلدية بني عبيد

242504

مطالبات بتحديد نقاط تحميل وتنزيل لحافلات نقل الركاب في إربد

1000464544

رئيس الديوان الملكي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في محافظة إربد

1713964528400

السفير الألماني يزور مشروع تحريج غابات كفرابيل بلواء الكورة

602397438

الاتفاق على آليات عمل جديدة لمشروع صرف صحي بلدة المغير في إربد