الأراضي تطلق خدمة تقديم طلبات البيع إلكترونياً في الزرقاء واربد

الوكيل الإخباري - أطلقت دائرة الأراضي والمساحة، اليوم الأحد، خدمة تقديم طلبات البيع إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة في محافظة الزرقاء واربد بعدما أطلقتها سابقا في مديريات تسجيل محافظة العاصمة وعددها 7 مديريات ومديرية تسجيل محافظة العقبة.

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وأكد الناطق الإعلامي باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن عدد معاملات البيع في مديرية تسجيل أراضي اربد بلغ خلال العام الماضي 15294 معاملة في حين بلغ عدد معاملات مديرية تسجيل أراضي الزرقاء 12060 معاملة، مبينا ان هذه الأرقام توضح حجم الاكتظاظ والضغط في هذه المديريات، ومع دخول خدمة تقديم طلبات البيع إلكترونياً سوف يتم تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر من خلال تبسيط إجراءات تقديم طلبات البيع، وبما يعكس الصورة الحضارية للمملكة.



وأضاف ان العمل جار لشمول جميع مديريات ومكاتب تسجيل الأراضي في المملكة لهذه الخدمة، والتي يبلغ عددها 34، مبينا انه بإمكان متلقي الخدمة تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والمساحة (www.dls.gov .jo)

ومن خلال منصة "سند"، بحيث يقوم متلقو الخدمة بإنشاء حساب للاستفادة من جميع خدمات الدائرة الإلكترونية، بعد ذلك يقدم طلب البيع من خلال قائمة "خدماتي"، واختيار خدمة البيع، وبعد إتمام تعبئة الطلب تصل رسالة نصية لمتلقي الخدمة تبين رقم الطلب، ليتم بعد ذلك السير بإجراءات المعاملة إلكترونياً، ثم بعد ذلك يتم إرسال رسالة بقيمة الرسوم ورقم أمر الدفع، ورسالة نصية أخرى بموعد الحضور لمديرية التسجيل للتوقيع على عقود البيع ما سيوفر على المتابعين سواء كانوا مواطنين أجانب أو مستثمرين الوقت والجهد وتحقيق المزيد من الشفافية في تقديم الخدمات.