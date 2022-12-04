الأراضي والمساحة: الانتهاء من معالجة معاملات التقدير الإداري

الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة الدكتور حسام أبو علي اتخاذ قرارات بشأن جميع معاملات التقدير الإداري التي تم تقديمها لهيئة الاعتراض قبل تاريخ 22 تشرين الثاني الماضي.

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وقال أبو علي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إنه تم تحويل المعاملات إلى مديريات الأراضي في مختلف أنحاء المملكة وذلك بعد دراستها حسب الأصول.

وأضاف أنه أصبح بإمكان أصحاب هذه المعاملات مراجعة هذه المديريات اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين واستكمال إجراءات معاملاتهم.



وبين أبو علي أنه تم أيضا إنجاز واستكمال الموافقات على جميع معاملات التسجيل الخاصة بالبنوك والمؤسسات التي تتطلب موافقة الوزير المختص أو المدير العام بالإضافة إلى استكمال معاملات المستثمرين المتعلقة باعادة النظر بالتقدير الإداري أو شراء أراضي وعقارات تتطلب الموافقة المسبقة على عملية الشراء.



ودعا أصحاب هذه المعاملات من المواطنين والمستثمرين إلى مراجعة مديريات الدائرة المعنية اعتبار من يوم غد الاثنين لاستكمال اجراءات معاملاتهم وانجازها.