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مصفاة البترول الأردنية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال

مصفاة البترول الأردنية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال
مصفاة البترول الأردنية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال
 
الأحد، 25-05-2025 12:31 م

الوكيل الإخباري-   تتقدم شركة مصفاة البترول الأردنية بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظهما الله، بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية.
وتزينت الشركة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة بصور جلالة الملك وسمو ولي العهد وأعلام الوطن، تعبيراً عن معاني الولاء والانتماء وتجديداً للعهد بالاستمرار في أداء الدور الوطني والاقتصادي بكل التزام ومسؤولية.

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وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالرحيم البقاعي إن عيد الاستقلال يمثل محطة ملهمة نستحضر فيها مسيرة الأردن منذ التأسيس وحتى اليوم، مؤكداً أن شركة المصفاة كانت شريكاً فاعلاً في مسيرة البناء التي قادها الهاشميون، وستواصل هذا الدور من خلال تنفيذ مشاريعها الحيوية والتوسع في عملياتها الصناعية بما يواكب تطلعات الدولة الأردنية.


وأضاف البقاعي أن روح الاستقلال تتجلى في مواصلة العمل والتحديث، وهي مسؤولية وطنية تضعها الشركة في مقدمة أولوياتها، استناداً إلى رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه الدائم على تعزيز القدرات الصناعية الأردنية.


من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس حسن الحياري أن كوادر الشركة تواصل الليل بالنهار لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن هذه المناسبة الوطنية تؤكد مكانة المصفاة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني وواحدة من أكبر قصص النجاح في تاريخ الصناعة الأردنية.


وأضاف أن الإنجازات التي تحققها الشركة تشكل ترجمة فعلية لرؤية الاستقلال المتجددة، ويعكس التزام الشركة بالتطور التقني والبيئي والاقتصادي، بما يعزز قدرتها على تلبية متطلبات السوق المحلية.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أنها ستظل على العهد، تسير بثبات على خطى القيادة الهاشمية، وتواصل دورها الوطني في ترسيخ الاستقلال الاقتصادي وتعزيز أمن التزود بالطاقة.

 


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