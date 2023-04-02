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الأحد، 02-04-2023 01:08 م

الأردن استورد قرابة 310 آلاف برميل من النفط العراقي الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - استورد الأردن 309 آلاف و 841 برميل نفط خام من نفط كركوك العراقي خلال شهر آذار الماضي. اضافة اعلان


وكشفت بيانات لشركة تسويق المنتجات النفطية العراقية، اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن معدل التصدير اليومي بلغ 10 آلاف برميل، نُقلت عبر الصهاريج لمصفاة البترول في الزرقاء. 

وأوضحت البيانات أن متوسط سعر البيع الذي اشترى فيه الأردن النفط بلغ 62.56 دولاراً لكل برميل، وهو سعر تفضيلي أقل بـ 16 دولاراً عن سعر خام برنت. 

ويأتي استيراد الأردن للنفط العراقي ضمن اتفاق بين البلدين، بحيث يتم استيراد نفط خام كركوك لتعزيز الاحتياطي من النفط الخام للمملكة.

 




 

 


 

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