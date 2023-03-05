الأحد 05-03-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة : السير بإجراءات توحيد ودمج الجهات الرقابيَّة في المنافذ الحدوديَّة

قرار حكومي يعنى بالمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس الاثنين

الامن العام يحقق بملابسات وفاة فتاة عشرينية بمنطقة المشارع

صرف بدل دعم المحروقات لطلبة الجامعات

اليسا تهدي الأميرة إيمان أغنية بمناسبة عقد قرانها - فيديو

الطلاق الرضائي هو الأكثر رغبة لدى الأردنيين

جريمة قتل في محل حلاقة بعمان

خبير يحذر: اغراق السوق الأردنية بالسيارات الصينية الكهربائية ودعوات عاجلة لضبط العملية

الأحد، 05-03-2023 04:34 م

إطلاق مشروع إنتاج السماد العضوي بالعقبة

2SFdhVPd0XPSJEVG9Dop69n3yijbOgJ0FaUiTKCn


الوكيل الإخباري - أطلقت جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، مشروع إنتاج السماد العضوي، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وواحة أيلة للتطوير في العقبة.

وأكد رئيس السلطة نايف الفايز أهمية تعاون وتظافر الجهود بين السلطة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع المحلي لدعم وتنفيذ المشاريع والمبادرات البيئية والريادية في المدينة، حفاظا على البيئة وتعزيزا للوعي البيئي، وتجسيداً لرؤية وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني للمحافظة على البيئة البحرية، لتكون مدينة العقبة أنموذجا يحتذى به في باقي محافظات المملكة، ومقصداً سياحياً استثماريا محلياً وعالمياً.

اضافة اعلان


من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة إدامة الدكتور دريد محاسنة، أن المشروع يسهم في تهيئة بيئة أفضل من خلال إعادة تدوير النفايات العضوية، وتوفير الفرص الوظيفية الخضراء للشباب، وتقديم البرامج التدريبية لتمكينهم وتعزيز معرفتهم.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن مشروع دعم الاقتصاد الدائري للتوظيف والاندماج الاجتماعي ومكافحة الفقر، الممول من الاتحاد الأوروبي، وبرنامج التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط الذي ينفذ في الأردن وفلسطين ولبنان وإيطاليا وإسبانيا وتونس واليونان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : السير بإجراءات توحيد ودمج الجهات الرقابيَّة في المنافذ الحدوديَّة

الخصاونة ٢

قرار حكومي يعنى بالمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر

320233193628328501792

الامن العام يحقق بملابسات وفاة فتاة عشرينية بمنطقة المشارع

220232719922650131640

صرف بدل دعم المحروقات لطلبة الجامعات

r

اليسا تهدي الأميرة إيمان أغنية بمناسبة عقد قرانها - فيديو

BumafRt4VJRpg9WJ6qfX9UFCMQks70RCSVaf8182

الطلاق الرضائي هو الأكثر رغبة لدى الأردنيين

أخبار متعلقة
1675605188766

الكاتب العدوان والناقد المصري عتيبة يعاينان صور مدينتي عمان والإسكندرية في السرد

329727129_864299591345990_2661506087606322639_n

مدير الأمن العام يلتقي السفير الهولندي في عمّان

720223143325246739344

الكواليت: يجب استثناء الأغنام من قرار اغلاق أسواق المواشي ولا يمكن الحكم على أسعار اللحوم الآن

220235122742728441995

التربية : إيعاز للمدراء بشأن دوام الطلبة خلال المنخفض

2c8a4e79139323c0933642287608b400

مصابون بحادثة غاز الكلورين في العقبة لا يرغبون بتقديم شكوى

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة: وسائل الإعلام في العالم أصبحت تحت التهديد