الأردن يسيّر 14 شاحنة مساعدات إغاثية جديدة إلى سوريا

الوكيل الإخباري-

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سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إغاثية جديدة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي إلى سوريا، ضمن حملة الاستجابة الطارئة.وتتكون القافلة من 14 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والحرامات والفرشات وطرود صحية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية ليتم تسليمها عبر الحدود الأردنية – السورية للهلال الأحمر العربي السوري ومنظمات الأمم المتحدة عبر نظام التبادل Back to Back.وبتوجيهات ملكية سامية، وصلت أولى المساعدات الأردنية إلى سوريا من خلال طائرتين جويتين في 8 شباط/فبراير ضمن الجسر الجوي والذي وصل عدد الطائرات المرسلة إلى سوريا 3 طائرات من خلال مطاري دمشق وحلب.وفي 10 شباط/فبراير انطلقت أولى القوافل البرية المحملة بالاحتياجات الأساسية والرئيسية ثم توالت القوافل البرية إلى سوريا عبر الحدود الأردنية – السورية (جابر - نصيب) لتصل عدد القوافل المرسلة إلى 15 قافلة مكونة من 124 شاحنة.وتستقبل الهيئة التبرعات العينية ضمن قائمة محددة والتي يتم تحديثها كلما استجد الطلب لتلبية الاحتياجات، والمتمثلة بالخيم العائلية، ومولدات كهربائية، ومستلزمات أطفال وكبار سن، وحليب أطفال، وطرود، ومواد غذائية، وأسرّة طوي، وصوبات، وحرامات، وبطانيات، وفرشات، وحصائر، ومخدات، ومصابيح يدوية، وملابس، وأحذية شتوية جديدة، ومياه معدنية، وأدوية، ومستلزمات طبية، وحقائب نوم، وطرود صحية، وحافظات طعام، وأجهزة تنفس، وحقائب إسعافات أولية، وإنعاش، ومعدات إزالة أنقاض، ومعدات إنقاذ، وإسطوانات أكسجين مع مقياس تدفق، وأسرة مرضى، وعربيات نقل مرضى، وأقنعة أوكسجين للكبار والصغار، وشاش طبي، وكفوف طبية معقمة، وسيارات إسعاف، وأدوات جراحة عامة، حيث أعلنت أرقام هواتف لاستقبال التبرعات العينية وهي 065523190، 0795005843، 0791406673 ،0791200838وتستقبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التبرعات النقدية من خلال الحساب البنكي لمنكوبي سوريا بالدينار الأردني في بنك الاتحاد/ فرع الوحدات/ باسم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية/ حساب رقم 0040/10/16599/15110 – رقم الايبان JO21UBSI1030000040101659915110 - أو من خلال خدمة CliQ على اسم المستخدم JHCODوحساب استقبال التبرعات النقدية لمكنوبي تركيا بالدينار الأردني في بنك الاتحاد/ فرع الوحدات/ باسم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية/ حساب رقم 0040/10/16599/15107 – رقم الايبان JO05UBSI1030000040101659915107كما تستقبل التبرعات من خلال تطبيق إي فواتيركم من خلال اختيار بند تبرعات المشاريع الخيرية ثم اختيار بند تبرع طارئ لزلزال سوريا أو تركيا، بالإضافة إلى توافر خدمة التبرع للأشخاص من جميع أنحاء العالم عن طريق موقع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الإلكتروني www.jhco.org.jo.