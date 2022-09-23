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الجمعة، 23-09-2022 03:19 م

الأردن يُعزي بحادثة غرق مركب قبالة السواحل السورية

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الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين،الجمعة، عن خالص تعازيها بضحايا غرق مركب أبحر من ميناء مدينة المنية اللبناني وتعرض للغرق قبالة السواحل السورية، مساء يوم الخميس، مما أسفر عن وقوع عشرات الوفيات والإصابات والمفقودين.

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وأعربت الوزارة عن صادق تعازيها لذوي الضحايا بهذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والعثور على المفقودين سالمين.


لقي 73 شخصاً على الأقل مصرعهم في كارثة غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية، في حصيلة تُعدّ الأعلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية انطلاقاً من لبنان الغارق في أزماته.




 




 

 


 

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