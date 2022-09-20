الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

بدء تشغيل مستشفى الايمان الحكومي الجديد بعجلون

الامن العام : العثور على جثة سيدة داخل منزلها في جرش

الملك يزور مقر مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك

الكسبي : الحكومة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لمسافري جسر الملك حسين

الثلاثاء، 20-09-2022 04:59 م

ابو عاقولة: منع إدخال الخضار و المواد الغذائية من سوريا عبر (مركبات البحارة) لإشعار اخر بسبب الكوليرا

90-5-540x268


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة أنه تم منع إدخال الخضار والفواكه القادمة من سوريا إلى الأردن عبر مركبات الركاب (البحارة) بسبب مرض الكوليرا. اضافة اعلان


وبين ابو عاقولة لـ " الوكيل الإخباري" أن القرار شمل كل المواد الغذائية الغير معلبة دون استثناء، منوهاً إلى أن المواد الأخرى مثل الملابس لا تغيير عليها، منوها إلى أن القرار سارٍ حتى اشعار آخر.

من جهته كشف مصدر رسمي مُطلع أنه حتى الآن لا يوجد أي إجراءات على الحدود الأردنية السورية، تخص حركة المسافرين، بعد انتشار وباء الكوليرا في بعض المحافظات السورية. 

وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إن الجهات المعنية تتابع الوضع الوبائي في سوريا اولاً بأول، منوهاً إلى أنه حتى الآن تم الاكتفاء بقرار منع دخول المنتجات النيئة والعصائر. 

وعلم موقع "الوكيل الإخباري" أن لجنة الاوبئة زارت حدود جابر اليوم الثلاثاء، للإطلاع على واقع الحركة بين البلدين .

وكان قد صرح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إن الوزارة وضعت اشتراطات قاسية على الحدود مع سوريا لمنع دخول الكوليرا للمملكة.

وأعلنت السلطات السورية عن وفاة 5 أشخاص واصابة 200 حالة في محافظات مختلفة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920226231123424972631

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

eeeee

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

وزارة الزراعة

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

9202220194213981647561

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

w

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

w

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

أخبار متعلقة
Detail011120125603

ورشة عمل في العقبة حول التعامل مع الأكياس البلاستيكية

main_image5f787ea64f19b

%30 من العاملين بالأنشطة الاقتصادية في الأردن هم من العمالة المحلية

8202216154245725200743

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في لواء البتراء - أسماء

8202220234249862589129

دورة حول التربية الإعلامية في الكرك

w

السياحة تعقد ورشة حول تطوير المنتج السياحي بالأردن

8202222124745311329619

4 أحداث دامية في الأردن خلال ٢٤ ساعة