ابو عاقولة: منع إدخال الخضار و المواد الغذائية من سوريا عبر (مركبات البحارة) لإشعار اخر بسبب الكوليرا

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة أنه تم منع إدخال الخضار والفواكه القادمة من سوريا إلى الأردن عبر مركبات الركاب (البحارة) بسبب مرض الكوليرا.وبين ابو عاقولة لـ " الوكيل الإخباري" أن القرار شمل كل المواد الغذائية الغير معلبة دون استثناء، منوهاً إلى أن المواد الأخرى مثل الملابس لا تغيير عليها، منوها إلى أن القرار سارٍ حتى اشعار آخر.من جهته كشف مصدر رسمي مُطلع أنه حتى الآن لا يوجد أي إجراءات على الحدود الأردنية السورية، تخص حركة المسافرين، بعد انتشار وباء الكوليرا في بعض المحافظات السورية.وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إن الجهات المعنية تتابع الوضع الوبائي في سوريا اولاً بأول، منوهاً إلى أنه حتى الآن تم الاكتفاء بقرار منع دخول المنتجات النيئة والعصائر.وعلم موقع "الوكيل الإخباري" أن لجنة الاوبئة زارت حدود جابر اليوم الثلاثاء، للإطلاع على واقع الحركة بين البلدين .وكان قد صرح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إن الوزارة وضعت اشتراطات قاسية على الحدود مع سوريا لمنع دخول الكوليرا للمملكة.وأعلنت السلطات السورية عن وفاة 5 أشخاص واصابة 200 حالة في محافظات مختلفة.