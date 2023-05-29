الإثنين 29-05-2023
الوكيل الاخباري

فيديو - ازدحام أمام محلات زجاج السيارات في عمّان بعد تضرر بعضها من البرد

وزير سوداني يعلن عقد مفاوضات جديدة بجدة لتمديد الهدنة

إصابة رئيس مجلس محافظة الزرقاء بجرح في الرأس بسبب قوة تساقط حبات البرد - صورة

ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن ورومانيا العام الماضي بنسبة 58%

دائرة الشؤون الفلسطينية: تعويض المتضررين من مياه الأمطار في المخيمات

باشينيان يعلن عن عدم وجود وثيقة متفق عليها بشأن السلام مع أذربيجان

اتفاق سقف الدين المبدئي يقود مكاسب الأسواق الأوروبية

خرج لدفن شقيقته فتوفي بانجراف السيول في العقبة

أفعى الحراشف المنشارية تلدغ مواطنا في الأغوار

فرق متخصصة تبحث عن طفل مفقود 13 عاما بسبب السيول في الزرقاء

الإثنين، 29-05-2023 11:07 ص

الأرصاد تحذر من تكرار تساقط البرد الغزير اليوم في المملكة

666


الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالوكالة عبد المنعم القرالة، إن حالات عدم الاستقرار الجوي خاصة القوية، عادة ما يتشكل معها هطول غزير وعواصف رعدية قوية، حيث تشهد العواصف الرعدية زخات من الهطولات المطرية.

اضافة اعلان


وأضاف ، صباح اليوم الاثنين، حول أسباب زخات البرد بأحجام كبيرة والتي تسببت بتكسير بعض زجاج المركبات في شوارع العاصمة عمان، أن الفروقات الحرارية في طبقات الجو العليا والسطحية والرطوبة واشتداد حالة عدم الاستقرار، هي سبب ما شهدته المملكة، محذرا من احتمالية تكرار هذه الحالة اليوم.


ولفت الى أن حجم الهطولات المطرية، أمس الأحد، في لواء البترا خلال 15 دقيقة بلغ 18 مليمترا، مؤكدا أن حالات عدم الاستقرار تكون مختلفة عن المنخفضات، حيث تكون الهطولات كبيرة والغيوم التي ترافق هذه الحالات هي من أعنف الغيوم.


وأوضح القرالة أن التحذيرات من السيول لا تزال مستمرة اليوم، في مناطق مختلفة من المملكة، تحديدًا المناطق الجنوبية والشرقية حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة في أماكن مختلفة من المملكة، تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ،متوقعا حدوث عواصف رعدية وتساقط زخات من البرد، إضافة إلى رياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تثير الغبار في مناطق البادية التي لم تشهد هطولات مطرية.


ودعا المواطنين الى الابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بقطع مجاري السيول وأماكن تجمع الأمطار بالمركبات حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، إضافة إلى حماية انفسهم من حبات البرد، التي قد تكون شديدة في بعض المناطق، ولاسيما الجنوبية والشرقية من المملكة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
350525030_209536068568493_2895832325612899471_n

فيديو - ازدحام أمام محلات زجاج السيارات في عمّان بعد تضرر بعضها من البرد

112

وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة وتحذر من تشكل السيول

350245352_1273958776659911_8355162446305361155_n

إصابة رئيس مجلس محافظة الزرقاء بجرح في الرأس بسبب قوة تساقط حبات البرد - صورة

ا

ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن ورومانيا العام الماضي بنسبة 58%

6474687dbe325

دائرة الشؤون الفلسطينية: تعويض المتضررين من مياه الأمطار في المخيمات

وفاة-شاب-عشريني-دهساً-في-شفا-بدران_كلمة-الاردن

خرج لدفن شقيقته فتوفي بانجراف السيول في العقبة