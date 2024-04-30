الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمن يحذر من السيول

الصحة: تسفير أي عامل وافد تثبت إصابته بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي

القمة العالمية للمحيطات تنعقد بنسختها الإقليمية في الأردن في 14 أيار

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جنوب المكسيك

بعد انخفاض أسعارها .. تعرف على سعر ليرة الذهب في الاردن

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأردن يشارك دول العالم الاحتفال بعيد العمال العالمي

تقديرات بوجود أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض في غزة

مطرب كندي يتبرع بـ18 مليون رغيف خبز لسكان غزة

المستفيدون من صندوق الاسكان العسكري لشهر 5 - أسماء

الثلاثاء، 30-04-2024 10:53 ص

تحول صادم لامرأة بعد خسارتها 400 كلغ في بريطانيا - صور

2024425173343997DX


الوكيل الإخباري - أظهرت البريطانية تامي سلاتون سعادتها بالتحول الكبير في جسمها إثر خسارتها نحو 440 كلغ من وزنها من خلال خضوعها لعملية جراحية لعلاج البدانة المفرطة.

ورغم أنها ظهرت قرب حوض السباحة بجسم مترهل بعد الخسارة الكبيرة في وزنها، إلا أنها تعتبر نفسها "عروسة بحر" مرتدية ملابس سباحة بجانب صديقتها المعالجة النفسية هالي ميشيل.

اضافة اعلان


وبحسب مجلة "بيج 6"، كان زوج تامي أيضاً ضحية البدانة حيث توفي بعمر الأربعين العام الماضي، وحينها تعرّضت لنكسة صحية كبيرة، ما أجبر الأطباء على إدخالها في غيبوبة طبية لإنقاذ حياتها. لكن وفاة زوجها تحولت إلى نقطة مفصلية في حياتها.

 

رحلة صعبة خلال عام
منذ تلك اللحظة، انطلقت رحلة سلاتون وشقيقتها مع خسارة الوزن، وحرصا على توثيق المراحل من خلال برنامج واقعي بداية من العام الماضي، عندما أبلغها الأطباء بضرورة إنقاص حوالى 100 كلغ من وزنها حتى يتمكنوا من إجراء جراحة لها.

 

وبالفعل بدأت رحلة إنقاص الوزن والتدريبات، وفاجأت الجمهور بعد فترة ببلوغ هدفها وخسارتها الوزن المطلوب، وظهرت تسير دون آلة الأوكسجين أو مساعدة على السير.

وفي تصريح سابق لها، نقلته المجلة، أعربت تامي عن سعادتها ببقائها على قيد الحياة، بعدما كانت قد شارفت على الموت حين وضعها الأطباء على جهاز التنفس الصناعي وأدخلوها غيبوبة طبية لمتابعة وضعها.

 


 

 


 

 24

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
resize

تدابير مهمة لتجهيز السيارة بعد فصل الشتاء

2017510172555955JM

6 أخطاء لا ترتكبها خلال سفرك في البحر

2_780965

مطعم الشيف التركي نصرت يتعرّض لهجوم مسلح في إسطنبول -فيديو

12467

ياباني ينجو من هجوم دب شرس 'بفضل مهاراته في الكاراتيه'

Aelia-Duty-Free-Rome

نائب إيطالي متهم بسرقة عطر!

Doc-P-1192293-638497464816073895

عملية تجميل تنتهي بكارثة.. هذا ما حصل لـ 3 سيدات في أمريكا