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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 01-05-2024 09:27 ص

عملية احتيال في إسبانيا وصلت خسائرها إلى 850 ألف يورو!

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الوكيل الإخباري - اعتقلت الشرطة الإسبانية نحو 100 شخص على صلة بما تسمى عمليات احتيال "الأطفال المحتاجين" التي احتالت على الآباء وكبدتهم مبالغ طائلة.

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وقالت الشرطة الاسبانية يوم الثلاثاء، إن 238 ضحية في إقليم أليكانتي بجنوب شرقي البلاد وحده فقدوا ما يقدر بنحو 850 ألف يورو (911 ألف دولار) في مدفوعات فردية يتراوح مجموعها بين 800 و55 ألف يورو.

 

وفي عمليات الاحتيال، التي تسمى أحيانا بعمليات احتيال "مرحبا أماه" (هاي مام)، ترى الجناة يتصلون بالضحايا المحتملين عبر تطبيقات خدمات المراسلة مثل "واتس أب" ويتظاهرون بأنهم أطفالهم.

 

ولشرح سبب قيامهم بالاتصال من رقم هاتف غير معروف، يدعي المحتالون بعد ذلك أن لديهم مشكلة في هواتفهم القديمة ويطلبون تحويلات بنكية فورية عاجلة إلى حساب جديد بسبب حالة طارئة.

وقالت الشرطة الإسبانية إنه تم تسجيل 500 حساب مصرفي و100 رقم هاتف على صلة بهذا المخطط.

وكثيرا ما يتصرف الجناة بطريقة مستهدفة، ويختارون الضحايا المحتملين الذين لديهم أطفال بالغون يدرسون في مكان آخر أو يسافرون.

 

لبنان 24

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