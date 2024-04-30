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الثلاثاء، 30-04-2024 12:06 م

شاهد متسابقة تتعمد إسقاط زميلتها في بطولة الجمهورية للدراجات بمصر

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الوكيل الإخباري - أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، موجة من الغضب والاستياء، بعد أن أظهر سلوكًا غير رياضي من قبل إحدى لاعبات المنتخب الوطني المصري للدراجات.

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وتضمن الفيديو، مشاهد صادمة للاعبة شهد سعيد، وهي تعتدي على اللاعبة الناشئة جنة عليوة، خلال سباق بطولة الجمهورية للدراجات.


وأظهر الفيديو، أن شهد سعيد تعمدت إسقاط جنة عليوة من على دراجتها في الأمتار الأخيرة للسباق، مما أدى إلى إصابتها بكسر في الكتف وفقدان مؤقت للذاكرة، بالإضافة لكدمات متفرقة في الجسد وتعرضها لتشنجات.


وأثارت هذه الحادثة موجة من التعليقات والانتقادات لسلوك شهد سعيد، التي اعتبرها البعض “غير رياضي” و “غير أخلاقي”.


وعبرت العديد من الشخصيات الرياضية عن استيائها من هذا السلوك، وناشدوا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة اللاعبة شهد سعيد.


ومن جانبها، أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن فتح تحقيق في الحادثة، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد اللاعبة شهد سعيد.

 

 

مزمز 

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