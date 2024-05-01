الأربعاء 01-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الصحة العالمية: الهجوم على رفح "كارثة إنسانية"

فلسطين .. الاحتلال اغتال 25 عاملاً منذ مطلع العام الحالي

الأونروا: دعوات تفكيك الوكالة هدفها تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين

ولي العهد بمناسبة يوم العمال: بُناة الوطن يعطيكم العافية

المرشد الإيراني: ملف غزة أصبح أهم مسألة في العالم

سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الاردن اليوم

فيديو- مصرع 19 شخصا جراء انهيار طريق سريع في الصين

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العمال

الروابدة توجه رسالة إلى عمال الأردن

البيت الأبيض: بايدن ارتكب 148 خطأ خلال تصريحات عامة عام 2024

الأربعاء، 01-05-2024 10:38 ص

معلومات مُثيرة.. السعودية تكشف عن كهف يعود عمره إلى الزمن البرونزي

Doc-P-1193995-638501425187236463


الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية عن وجود دلالات على الاستيطان البشري في كهف "أم جرسان" بمنطقة المدينة المنورة وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء. 

اضافة اعلان

 

وأشارت أعمال التنقيب في أجزاء متعددة من الكهف إلى أنّ أقدم الدلالات الأثرية بالموقع تعود إلى العصر الحجري الحديث، ويتراوح عمر أقدمها ما بين 7 إلى 10 آلاف سنة، وتستمر حتى فترة العصر النحاسي والعصر البرونزي.

كما أثبتت الدراسة الأثرية للكهف عن استخدامه من قِبَل الجماعات الرعوية، وتجسّدت آثارهم في مجموعة من البقايا العظمية الحيوانية، وجماجم بشرية يعود أقدمها إلى 6 آلاف سنة قبل الميلاد.

 

وأضافت الهيئة أن الكهف كان غنيًا بعشرات الآلاف من عظام الحيوانات، ومنها حيوان الضبع المخطط، والجمال، والخيل، والغزال، والوعل، والماعز، والبقر، إضافة إلى الحمير البرية المتوحشة، وجمعيها بحالة جيدة رغم مرور زمن طويل.

وأظهر تحليل البقايا العظمية البشرية باستخدام النظائر المُشعة اعتماد الجماعات البشرية على تناول اللحوم بشكلٍ أساسي، كما أنّه وجد دلالات على تناول النباتات، ما يعطي مؤشرات على ظهور الزراعة.

ويجدر بالذكر أن كهف "أم جرسان" من أهم عناصر الجذب السياحي في حرّة خيبر، كما أنّه من أكبر الكهوف الموجودة في الجزيرة العربية، حيث يبلغ طوله حوالي 1،496 مترا .

 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
60338bdd4c59b718a1071002

عملية احتيال في إسبانيا وصلت خسائرها إلى 850 ألف يورو!

9094738_1537984797

شاهد متسابقة تتعمد إسقاط زميلتها في بطولة الجمهورية للدراجات بمصر

2024425173343997DX

تحول صادم لامرأة بعد خسارتها 400 كلغ في بريطانيا - صور

resize

تدابير مهمة لتجهيز السيارة بعد فصل الشتاء

2017510172555955JM

6 أخطاء لا ترتكبها خلال سفرك في البحر

2_780965

مطعم الشيف التركي نصرت يتعرّض لهجوم مسلح في إسطنبول -فيديو