الأرصاد لـ"الوكيل الاخباري": الأمطار ستكون "ممتازة" والأجواء باردة جداً وزخات ثلجية بهذه المناطق

الوكيل الاخباري – قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن المنخفض الجوي سيبدأ تأثيره على المملكة اعتباراً من صباح غد الإثنين ويستمر تأثيره حتى ظهر الأربعاء المقبل، وهو منخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص.

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وأضاف آل خطاب لـ"الوكيل الاخباري" أن المنخفض سيبدأ تأثيره في ساعات الصباح الباكر، حيث من المتوقع أن تشهد الأجواء زخات مطرية قد تكون مصحوبة بزخات ثلجية في مناطق شمال ووسط المملكة، يبدأ تأثيرها في الساعة 8 صباحا تقريباً وتستمر حتى ساعات الظهر.



وبين أن هذا المنخفض يؤثر على المملكة على فترتين، حيث تبدأ الفترة الثانية في ساعات العصر وحتى صباح يوم التالي، وتبدأ الأجواء بالاستقرار تدريجياً، مشيراً أن تأثير المنخفض بالزخات المطرية والأجواء الباردة يستمر حتى ظهر الأربعاء ثم تعود الأجواء للاستقرار في نهاية الأسبوع مع بقاء الأجواء باردة جداً.



وأشار إلى أن يوم الثلاثاء القادم تبدأ مربعانية الشتاء، وهي أبرد أيام السنة على الاطلاق.



وحول كمية الهطول المطري، قال آل خطاب إن كمية الأمطار التي ستتساقط على شمال ووسط المملكة ستكون "ممتازة جداً"، في حين أن المناطق الجنوبية ستشهد رياحاً قوية، تصل فيها سرعة الهبات إلى 70 كم/ساعة، حيث ستشهد المناطق الجنوبية رياحاً قوية مثيرة للغبار والأتربة.



وأوضح أن المرتفعات الجبلية العالية في الشمال والوسط ستشهد تساقطاً لزخات ثلجية غير مؤثرة، وغير متراكمة، كمرتفعات رأس منيف في محافظة عجلون ومرتفعات جبال الشراه، كما تشهد المناطق المرتفعة فوق الألف متر في العاصمة عمان زخات ثلجية دون أن تُسبب تراكمات وغير مؤثرة على الحياة بشكل عام.