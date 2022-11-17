الأمن السيبراني يحذر من عمليات نصب

الوكيل الاخباري- حذر المركز الوطني للأمن السيبرانيّ، اليوم الخميس، من عمليات نصب و احتيال من جهات تدعي أنها تابعة لشركة أي فواتيركم .

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و حذر المركز من خلال منشور على موقعه الإلكتروني ، من ورود رسالة للمواطنين مفادها" تهنئة بمناسبة ربح جائزة نقدية"، و بعد الرد على الرسالة يتم الاتصال به من رقم أرضي يدعي بأنه تابع لـ (اي فواتيركم)، ويطلب الرقم الوطني للضحية بعد ذلك ستصله رسالة تحقق مكونة من 4 أرقام يقوم المتصل بطلبها منه، وبهذه العملية يتمكن المحتال من سحب المبالغ الخاصة بالضحية، وعدم التمكن من الدخول لحسابه على "اي فواتيركم".



وشدد المركز على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من مثل هذه الجهات، والتأكد دوما أن الجهة المرسلة هي الجهة الموثوقة والصحيحة وعدم مشاركة المعلومات البنكية مع جهات أخرى.