الأحوال المدنية تطلق خدمات إلكترونية لإصدار دفتر عائلة

الوكيل الإخباري - أطلقت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، خدمات إلكترونية جديدة خاصة بإصدار دفاتر العائلة.

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وقال مدير عام الدائرة فهد العموش في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن إطلاق الخدمات الإلكترونية المتعلقة بإصدار وتجديد دفتر العائلة جاء للتسهيل على المواطنين، وتقديم الخدمة الفضلى لهم، وتماشيا مع تقديم خدمات الدائرة إلكترونيا وصولاً لاستكمال خطة التحول الإلكتروني للدائرة.



وأضاف أن إطلاق الخدمات المتعلقة بإصدار دفتر العائلة، جاء استكمالا للخدمات الإلكترونية التي أطلقتها سابقا، والبالغة 15 خدمة؛ تمكينا للمواطنين من إصدار وثائقهم إلكترونيا، وتخفيفا عنهم وتوفيرا لوقتهم وجهدهم.



وبين أن بإمكان المواطنين الاستفادة من الخدمات الجديدة المتعلقة بإصدار دفتر عائلة لأول مرة، أو تجديده، أو إصداره كبدل تالف، أو بدل فاقد من خلال طلب الخدمة عبر البوابة الإلكترونية (موقع الدائرة الرسمي www.cspd.gov.jo) ثم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية، أو الدخول إلى رابط الخدمات الإلكترونية https://eservices.cspd.gov.jo، ثم فتح حساب إلكتروني لتفعيل الحساب من خلال إرسال صورة المواطن مع البطاقة الشخصية، للتحقق من شخصية طالب الخدمة، وتفعيل الحساب ودفع الرسوم إلكترونياً عن طريق أي فواتيركم (eFAWATEERcom).



