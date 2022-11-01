الثلاثاء 01-11-2022
الوكيل الاخباري

إلزام عضو مجلس أمة أسبق وآخر بدفع 200 ألف دينار

نقابة الأطباء تنعى طبيب الأطفال الشاب حازم القرالة

هام من التربية بشأن الرحلات المدرسية

3 طلبة أردنيين يشاركون بمشاريع في معرض سوفكس 2022

الملك يرعى انطلاق معرض العمليات الخاصة في سوفكس

سماوي مديراً تنفيذياً لمهرجان جرش للثقافة والفنون

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

شركة SILVUS الأمريكية تستعرض منتجاتها في سوفكس 2022

الشمالي: الحكومة تحرص على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي

الأحوال المدنية تطلق خدمات إلكترونية لإصدار دفتر عائلة

الثلاثاء، 01-11-2022 10:20 ص

الأحوال المدنية تطلق خدمات إلكترونية لإصدار دفتر عائلة

241168083_3299479673612199_4283804458640391881_n


الوكيل الإخباري - أطلقت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، خدمات إلكترونية جديدة خاصة بإصدار دفاتر العائلة.

اضافة اعلان


وقال مدير عام الدائرة فهد العموش في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن إطلاق الخدمات الإلكترونية المتعلقة بإصدار وتجديد دفتر العائلة جاء للتسهيل على المواطنين، وتقديم الخدمة الفضلى لهم، وتماشيا مع تقديم خدمات الدائرة إلكترونيا وصولاً لاستكمال خطة التحول الإلكتروني للدائرة.


وأضاف أن إطلاق الخدمات المتعلقة بإصدار دفتر العائلة، جاء استكمالا للخدمات الإلكترونية التي أطلقتها سابقا، والبالغة 15 خدمة؛ تمكينا للمواطنين من إصدار وثائقهم إلكترونيا، وتخفيفا عنهم وتوفيرا لوقتهم وجهدهم.


وبين أن بإمكان المواطنين الاستفادة من الخدمات الجديدة المتعلقة بإصدار دفتر عائلة لأول مرة، أو تجديده، أو إصداره كبدل تالف، أو بدل فاقد من خلال طلب الخدمة عبر البوابة الإلكترونية (موقع الدائرة الرسمي www.cspd.gov.jo) ثم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية، أو الدخول إلى رابط الخدمات الإلكترونية https://eservices.cspd.gov.jo، ثم فتح حساب إلكتروني لتفعيل الحساب من خلال إرسال صورة المواطن مع البطاقة الشخصية، للتحقق من شخصية طالب الخدمة، وتفعيل الحساب ودفع الرسوم إلكترونياً عن طريق أي فواتيركم (eFAWATEERcom).


 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG-20210110-WA0009

إلزام عضو مجلس أمة أسبق وآخر بدفع 200 ألف دينار

313869417_2335007490011079_75743064134903823_n

نقابة الأطباء تنعى طبيب الأطفال الشاب حازم القرالة

138106_32_1459120911

هام من التربية بشأن الرحلات المدرسية

10202231143137442971115

الملك يرعى انطلاق معرض العمليات الخاصة في سوفكس

65207

سماوي مديراً تنفيذياً لمهرجان جرش للثقافة والفنون

313217688_436174205355974_801930351080427652_n

الشمالي: الحكومة تحرص على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي