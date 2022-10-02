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الأحد، 02-10-2022 11:19 ص

الأمن السيبراني يطلق حملة للوقاية من اختراق الهواتف والكمبيوترات

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الوكيل الإخباري - أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني حملة توعوية باسم "تلميحة رقمية" أمس السبت الموافق 1 تشرين الأول، 2022 وذلك بمناسبة بدء شهر التوعية بالأمن السيبراني. 

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وانطلاقًا من مهمة المركز الوطني للأمن السيبراني لخلق منظومة وعي متكاملة عند الأفراد والمؤسسات، تسعى الحملة إلى نشر الوعي حول جميع الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات وستتضمن الكثير من النصائح الأمنية التي من شأنها توعية الأفراد بالسلوكيات الخاطئة التي قد يرتكبها البعض والتي تزيد من احتمالية اختراق أجهزتهم من هواتف محمولة وكمبيوترات. 


وأضاف المركز أنه سيتم نشر هذه النصائح على الصفحات الرسمية للمركز على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للأمن السيبراني على مدى شهر كامل.


 




 

 


 

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