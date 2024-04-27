بدء التشغيل التجريبي لمصنع إيكونست المتخصص بإعادة التدوير

الوكيل الاخباري-

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أعلنت شركة البيئة المشرقة للاستدامة والصناعات البلاستيكية "إيكونست"، عن بدء عمليات التشغيل التجريبي لمصنعها المتخصص بعمليات تدوير زجاجات المياه البلاستيكية المستخدمة، بحجم استثمار يبلغ 15 مليون دولار.ويعمل المصنع الذي بدأ تأسيسه عام 2022، ويقع في منطقة الموقر، على تحويل زجاجات المياه البلاستيكية المستخدمة إلى بولي إيثيلين تريفثاليت، بعد إعادة تدويرها بجودة عالية لتكون صالحة لاستخدامات الغذاء.وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد أبو صوفة، إنّ المصنع الذي يعتبر الأول بمنطقة الشرق الأوسط، أنشئ وفقا لأعلى المواصفات العالمية والتقنيات الأوروبية الحديثة مما يضمن الكفاءة والتميز في كل خطوات عمليات الإنتاج، وبما يسهم في أن تكون منتجاته خضراء ونظيفة.وأضاف أن رسالة المصنع تتمحور حول توفير حلول صديقة للبيئة وإحداث ثورة في عملية إعادة التدوير وتوفير مدخلات إنتاج لصناعات عديدة والعمل نحو اقتصاد دائري وحماية البيئة وتحقيق الاستدامة للموارد، مبينا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 45 ألف طن كمدخل إنتاج.وأشار إلى أن أقامة المصنع يأتي في إطار توجهات المملكة نحو الإنتاج النظيف والمستدام وحماية البيئة والتنمية المستدامة وتوفير مدخلات إنتاج محلية، تتوافق مع التوجيهات الملكية السامية بتعزيز منظومة الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الصناعي بمختلف الظروف.وأوضح أن المملكة تحتاج اليوم لمزيد من الاستثمارات الصناعية التي تتوافق مع عمليات الاقتصاد الدائري والإنتاج النظيف وحماية البيئة من خلال خفض البصمة الكربونية والاقتصاد الأخضر وتوفير منتجات محلية وخفض الاعتماد على الاستيراد ودعم عمليات التصدير.