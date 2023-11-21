الأمن العام : هاتف الطوارئ 911 يستجيب ل 20 ألف اتصال خلال المنخفض الجوي



الوكيل الاخباري - أكدت مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام أنها استجابت بشكل فوري وعلى مدار الساعة، للعديد من البلاغات الأمنية والإنسانية والمرورية، خلال المنخفض الجوي الأخير .



وأضاف المقدم محمد أبو عرابي رئيس شعبة العمليات والسيطرة أن مديرية العمليات والسيطرة رفعت جاهزيتها وفعلت خططها الخاصة بالتعامل مع المنخفض، الأمر الذي مكنها من الاستجابة لما يقارب لـ20 ألف اتصال نتج عنها ما يقارب 6500 بلاغ تم التعامل معها بزمن قياسي من قبل مختلف تشكيلات مديرية الأمن العام خلال فترة المنخفض الجوي.

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