الأمن يحذر الأردنيين من منتحلي شخصيات معروفة

الوكيل الإخباري - حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي، بمديرية الأمن العام، المواطنين من مستخدمي تطبيق الواتس اب الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر من بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي تنتحل صفات وشخصيات سياسية واجتماعية معروفة ويدعي مستخدموها بإنشاء مجموعة على تطبيق الواتس اب ويطلبوا من الضحايا (عبر رسائل على المحادثات الخاصة) الاشتراك بها وتزويدهم بأرقام هواتفهم وبرمز التأكيد لاشتراكهم بالمجموعة.

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وزادت مديرية الأمن ، الخميس، وفق بيان وصل "الوكيل الإخباري" : في حقيقة الامر انه رمز تأكيد هوية مستخدم تطبيق الواتس اب وبالتالي يتمكنون من اختراق التطبيق .



كما سبق وان حذرت الوحدة من اساليب احتيالية اخرى تهدف الى اختراق خصوصية المستخدمين خلال الفترة الماضية وتعيد الوحدة التأكيد على ضرورة عدم التعامل والاستجابة لأشخاص غير معروفين وعدم الدخول على اي رابط مجهول يردهم عبر تطبيق الواتس اب.



واضافت الوحدة انه وبالرغم من التحذيرات المتكررة الا انها ما زالت ترد الوحدة بلاغات وشكاوى حول تعرض مواطنين لاختراق حساباتهم على التطبيق وسرقته والسيطرة عليه من قبل اشخاص بعد ذلك.



وأوضحت الوحدة أنه في حال تعرض الشخص لمثل هذا الاسلوب او تلك القرصنة واختراق الواتس اب الخاص به فان عليه محاولة إعادة تنزيل تطبيق الواتس اب وتفعيله خلال فترات مختلفة من اليوم واللجوء لتقديم شكوى بذلك لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية او اقرب قسم للبحث الجنائي او الاتصال على الهاتف المباشر لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية (06/5633404) .

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