الأمن يكشف غموض مقتل شقيقين في الطفيلة قبل أيّام

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فريق التحقيق المُكلف بقضية مقتل شقيقين في محافظة الطفيلة قبل أيّام ، أنهى تحقيقاته بعد عمل وجهد متواصلين منذ لحظة البلاغ وتمكن من كشف غموض القضية والقبض على مرتكبها وضبط السلاح المستخدم .

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وفي التفاصيل فقد ورد بلاغ لمديرية شرطة الطفيلة قبل أيّام بالعثور على جثتين لشقيقين مصابتين بعيارات نارية في منطقة خالية من السكان ، وشُكل منذ لحظة البلاغ فريق تحقيقي خاص من البحث الجنائي وشرطة الطفيلة لمتابعة التحقيق في القضية وكشف ملابساتها .



وأكّد الناطق الإعلامي أنّ العمل والجهود المتواصلة التي بذلها فريق التحقيق منذ لحظة الجريمة وجمع المعلومات من مسرح الجريمة مكّنهم من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص والذي أُلقي القبض عليه .



وتابع الناطق الإعلامي أنه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بأنّه أطلق النار على الشقيقين إثر خلاف لحظي حصل بينهم على مواقع الرعي .



وجرى ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وإحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه 15 يوماً عن تهمة القتل العمد مكرر .