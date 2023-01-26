الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 09:09 ص

وفاتان بحادثي سير منفصلين في الطفيلة والبادية الوسطى

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الوكيل الإخباري - توفي أمس الأربعاء، شخصين بحادثين منفصلين، في كل من الطفيلة والبادية الوسطى، وفقا لما أكده النقيب كفاح الهزايمة من غرفة عمليات إدارة السير.

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وبين الهزايمة، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، أن الحادث في منطقة الطفيلة كان بتدهور مركبة ما أدى إلى وفاة سائقها، وفي البادية الوسطى حادث دهس، منوهاً إلى أنه تم إخلاء الوفاتين إلى المستشفيات.


وأوضح أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إثر حوادث السير ضمن اختصاص عمان خلال فترة الـ24 ساعة الماضية.


ودعا الهزايمة السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خاصة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، واتباع ارشادات رجال السير في الميدان .

 




 

 


 

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