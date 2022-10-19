الأميرة بسمة بنت طلال تطلق مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية 2022

الوكيل الاخباري - أطلقت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة التوجيهية لمسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، فعاليات المسابقة للعام 2022، وجاء هذا العام موضوع فعالياتها "استعادة النظم البيئية"، وتحت شعار "سلوكنا اليومي الصغير.. أثره في بيئتنا كبير".



وتهدف المسابقة، وهي احدى مبادرات الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، إلى رفع وعي طلبة المدارس والمجتمع المحلي، وتحفيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية، لإيجاد علاقة متوازنة ومستدامة مع النظم البيئية.

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