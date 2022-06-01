الأميرة رجوة بنت علي تفتتح معرضا للأطفال في جرش

الوكيل الاخباري - افتتحت سمو الأميرة رجوة بنت علي بن نايف، اليوم الأربعاء، معرضا تشكيليا في مركز زوار جرش بعنوان "بريق أمل"، نظمته جمعية "جرش للفنون التشكيلية" بالتعاون مع مديرية الثقافة.



وحضر افتتاح المعرض الذي اشتمل على أكثر من 100 عمل فني رسمها أطفال، محافظ جرش الدكتور محمد أبو رمان والنائب ماجد الرواشدة ومدير الثقافة جرش الدكتور عقلة القادري ومدير التربية الدكتور باسم عضيبات ومدير السياحة فراس الخطاطبة ورئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم ومهتمون بالفن التشكيلي.

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