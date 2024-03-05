الأمير علي بن الحسين يرعى حفل توزيع جوائز "مسابقة افلام وأغاني تمكين الشباب"

الوكيل الإخباري- رعى سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، مساء أمس الاثنين، في مسرح مجمع الملك الحسين للأعمال، حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة من "مسابقات افلام وأغاني تمكين الشباب".

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وحضر الحفل سمو الأميرة ريم علي وسمو الأمير عبدالله بن علي.



وتم خلال الحفل الذي جاء بعنوان "قوة الصمود" وبتنظيم من مؤسسة "مينتور العربية" بالشراكة مع الهيئة الملكية الاردنية للأفلام، تكريم 20 شابا وشابة من الموهوبين ضمن الفئة العمرية 18-30 عاما من مختلف الأقطار العربية لفوزهم بفئات المسابقة الأساسية وهي "الأفلام القصيرة الروائية، الأفلام القصيرة الوثائقية، الأفلام الترويحية، الأغاني والأفلام والأغاني قيد التطوير".



كما تم في حفل الدورة الرابعة للمسابقة التي حملت عنوان "الصحة النفسية للشباب"، بحضور وزير الشباب محمد فارس النابلسي، منح 4 جوائز خاصة للمواهب الفلسطينية الشابة المشاركة.



وعلى هامش الحفل، عقدت ندوة نظمتها المؤسسة بالتعاون مع شركة زين الأردن بعنوان "الصحة النفسية والشباب والدراما والأغاني" شارك فيها عدد من أعضاء لجنة التحكيم وهم الفنانون، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب، كاريس بشار، سعيد الماروق، ميشال فاضل، ونزار فرنسيس، كما شارك فيها مدير عام الهيئة مهند البكري والرئيسة التمثيلية للمؤسسة ثريا إسماعيل والمخرجة الأردنية دارين سلام.