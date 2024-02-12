الأمير علي: المنتخب الوطني "الأول بعيوننا"

الوكيل الاخباري - قال سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الاثنين، إن المنتخب الوطني لكرة القدم يمثل جميع الأردنيين، بعد أن حل وصيفا لبطولة كأس آسيا في قطر.

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وقدم سموه، خلال استقبال المنتخب الوطني في مطار الملكة علياء، الشكر للمدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، الحسين عموتة والطاقم التدريبي.



وأضاف "مبروك للنشامى وطبعا للكابتن القدير ... النشامى يمثلوا كل الأردنيين في كل طوابق البلد، والأردنيين لما يشوفوهوم بشوفوا حالهم".



وأشار إلى أن الرسالة من إنجاز المنتخب أنه "لا يوجد شيء مستحيل في الحياة"، مؤكدا أن المنتخب الوطني أدخل الفرحة للأردنيين.



وقال "همه الأول بعيوننا خليها هيك خلص خليها هيك".



وحطت طائرة منتخب "النشامى" مساء الاثنين في مطار الملكة علياء.



واستقبل المنتخب كلا من سمو الأمير علي بن الحسين ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ورئيسي مجلس النواب أحمد الصفدي والأعيان فيصل الفايز.

وتجمع الآلاف في ملعب عمان الدولي؛ حيث سيقام حفل استقبال وتكريم للمنتخب مساء اليوم.

