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الأحد، 04-06-2023 01:28 م

الأمير مرعد يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي

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الوكيل الإخباري - التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثيو دوسيو.

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وعبر سموه عن تقدير المجلس للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.


وأكد أن موضوع الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة يأتي في مقدمة أولويات عمل المجلس، لتأثيره المباشر على تعزيز العيش المستقل لهم من خلال تطوير خدمات نهارية دامجة.


وثمن سموه، جهود السفيرة في دعم الإطار المؤسسي المشترك الذي يحكم قطاع الحماية الاجتماعية، ودعم دور وزارة التنمية الاجتماعية لتنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وجهودها في دعم التأمين الصحي والتمكين الاقتصادي للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية بالتعاون مع وزارتي الصحة والعمل، الى جانب إسهاماتها في دعم الانتقال من منظومة الرعاية الايوائية الى منظومة الخدمات النهارية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.


من جانبها، أثنت السفيرة هادجيثيو، على دور المجلس في تقديم الدعم الفني لمختلف المؤسسات لتمكينها من القيام بدورها في مجال الإعاقة، وجهوده في نشر الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع.


وقدم الأمير مرعد درع المجلس تكريماً للسفيرة هادجيثيو على جهودها في دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


ويهدف مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في الأردن إلى دعم إصلاح القطاع الاجتماعي في الأردن، من خلال تحسين وتحديث جودة وأداء نظام الحماية الاجتماعية.

 




 

 


 

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