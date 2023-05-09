مكافحة الأوبئة يبحث مع وفد أميركي مشروع تقييم أنظمة رصد الأمراض السارية

الوكيل الإخباري - بحث المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية مع وفد يمثل جامعة كاليفورنيا والمركز العالمي للمعلوماتية في شرق إفريقيا والمؤسسة الأميركية للأبحاث والتطوير المدني، نتائج المشروع الوطني لمسح وتقييم أنظمة رصد الأمراض السارية.

اضافة اعلان



وقالت مديرة المركز الدكتورة رائدة القطب في بيان اليوم الثلاثاء، إن المشروع الذي ينفذه المركز بمشاركة حوالي 40 مؤسسة يهدف إلى التوصل إلى مرجعية موحدة ومتكاملة لمراقبة ورصد الأمراض السارية في المملكة، وتنسيق وتكامل الجهود الوطنية لبناء المرجعية الوطنية لرصد الأمراض السارية.



وأوضحت أن العمل جار بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتزويد المركز بالبيانات المطلوبة لتمكينه من تحقيق أهدافه، والقيام بالمهام المنوطة به من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.



كما بحث الاجتماع، الدعم المطلوب لبناء القدرات الوطنية في مجال عمل المركز، ورفع كفاءة العاملين بعلم البيانات والتحليل الإحصائي ومنهجيات تحليل البيانات الضخمة من خلال مشاريع متخصصة في هذا المجال.



وأشارت القطب إلى أهمية التنسيق المطلوب في جميع المجالات والتعاون مع المؤسسات الشريكة لتعظيم الفائدة ولضمان استمرارية الجهود المبذولة في هذا المجال.