2.3 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الربع الأول

الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 32 بالمئة، ليصل إلى نحو 2.262 مليون متر مربع، مقارنة مع 1.714 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي.

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وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 6075 رخصة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 5335 رخصة للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 13.9 بالمئة.



وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الأول من هذا العام نحو 1.970 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1.460 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 35 بالمئة.



وبحسب التقرير، بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الربع الأول من العام الحالي، نحو 292 ألف متر مربع ، مقارنة مع نحو 254 ألف متر مربع للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15 بالمئة.



وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الأول من هذا العام ما نسبته 87.1 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 12.9 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.



وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 67.4 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.2 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.4 بالمئة.



وفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.6 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.4 بالمئة.



وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.484 مليون متر مربع خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل نحو 1.064 مليون متر مربع خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 39.4 بالمئة.



وعلى مستوى شهر آذار من العام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2053 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 766 ألف متر مربع مقارنة مع 698 ألف متر مربع خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9.7 بالمئة.