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الخميس، 27-07-2023 05:50 م

"الأوقاف" تختتم الدورة الدولية لشرح مضامين رسالة عمان

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الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الخميس، فعاليات الدورة العلمية الدولية لشرح مضامين رسالة عمان، التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم، بمشاركة علماء وأئمة من دول شقيقة وصديقة، إضافة إلى الأردن، واستمرت عدة أيام.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، خلال حفل الاختتام إن عقد مثل هذه الدورة منذ ان أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة عمان عام 2004، بهدف التصدي للخطاب السلبي وخطاب الكراهية والتطرف والتشدد، والبحث عن خطاب اسلامي حقيقي ينعكس على الأمة والمجتمعات الإسلامية والعالمية بشكل سليم وصحيح وإيجابي.

وأضاف الخلايلة، أن المسلمين اكثر من تعرض للقتل والتشرد في العالم نتيجة التطرف والإرهاب، وجلالة الملك استشرف المستقبل عندما أطلق رسالة عمان ليحذر العالم.

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