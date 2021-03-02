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الثلاثاء، 02-03-2021 03:31 م

الأوقاف لـ الوكيل : ننتظر قرارا من السعودية بشأن الحج والعمرة

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الوكيل الإخباري - بيّن الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حسام الحياري ، أن الوزارة تنتظر قرارا من المملكة العربية السعودية بشأن موسم الحج والعمرة .

ولفت حياري لـ" الوكيل الإخباري " أن الأوقاف ستبدأ بترتيب رحلات الحج والعمرة  فور وصول قرار من وزير الحج السعودي .

ومن جهته أشار وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أمس الاثنين، بربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح كورونا "كوفيد – 19"، واعتباره الشرط الرئيسي للحج.

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