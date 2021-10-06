الإعلام والشرطة المجتمعية تحصد جائزتين بمهرجان الاردن للإعلام العربي

الوكيل الاخباري - حصدت مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام جائزتين في مهرجان الأردن للإعلام العربي لدورته الرابعة، والذي اختتم يوم أمس وشارك به عدد كبير من المؤسسات والشخصيات الإعلامية والفنية العربية .



واستلم الجائزتين مندوباً عن مديرية الأمن العام العقيد محمود الشياب، عن البرنامج التلفزيوني الأمني التوعوي (العين الساهرة) والبرنامج الإذاعي الديني (رحماء بينهم) والذي يبث على إذاعة الأمن العام.

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