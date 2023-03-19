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الأحد، 19-03-2023 12:55 م

الإفتاء تكشف آخر موعد لصيام القضاء

صيام-الأيام-البيض


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة أنه يجوز صيام القضاء لمن أفطر في رمضان الماضي حتى الثلاثين من شهر شعبان الحالي.

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وقال الخصاونة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يجوز عند المذهب الشافعي أن يصوم الشخص الذي عليه قضاء رمضان الصيام طوال أيام العام ولا يشترط التتابع بالصيام، وأن من أفطر شيئاً من شهر رمضان وجب عليه قضاؤه قبل رمضان القادم ودفع الفدية.


وأضاف أنه في حال كان الشخص قد أفطر خلال شهر رمضان لعدة سنوات، ولكن يقضي، فله أن يقضيها بعد تقدير عددها وصيامها بدل الأيام التي أفطرها مع إخراج الفدية.


وكانت أوضحت دائرة الإفتاء الأردنية عبر موقعها الإلكتروني أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهب إلى أن من أخر قضاء رمضان بدون عذر، حتى دخل رمضان الذي يليه استحق الإثم، ووجبت عليه الفدية عن كل يوم مد من الطعام [وقيمته ما بين الستين قرشا إلى الدينار الواحد]*، إلى جانب وجوب القضاء.


أما إن كان تأخيره القضاء وقع لعذر، كمرض أو سفر أو شغل أو كان يجهل حرمة تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان القادم، فلا يجب عليه الفدية، وإنما يجب القضاء فقط.

 




 

 


 

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