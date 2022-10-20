الإمارات تستدعي سفير هولندا تضامنا مع الأردن

الوكيل الاخباري - استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، سفير مملكة هولندا لدى الإمارات العربية المتحدة وأبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين لتدخل سفير بلاده لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في الشؤون الداخلية للأردن.



وأكدت الوزارة الإماراتية، في بيان لها، تضامن الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة واحتجاجها الشديد على التصريحات غير المسؤولة والخارجة عن الأعراف الدبلوماسية، التي أدلى بها السفير الهولندي يوم 19 أكتوبر 2022، والتي تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية.

اضافة اعلان