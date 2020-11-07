الاستهلاكية المدنية توفر الصوبات في اسواقها

الوكيل الإخباري - وفرت المؤسسة الاستهلاكية المدنية جميع انواع الصوبات في اسواقها بجودة عالية واسعار مناسبة.

اضافة اعلان



وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، اليوم السبت، انه تم توفير الصوبات بانواعها المختلفة (الغاز، والكاز والكهرباء) ومن عدة شركات، موضحا انها تمتاز بالجودة العالية، واسعارها اقل من اسعار السوق المحلي وبنسبة لا تقل عن 10 بالمئة.



وفي سياق منفصل، دعا القضاة مرتادي اسواق المؤسسة إلى الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وتحميل تطبيق امان والتباعد الجسدي عند عملية التسوق والمحاسبة عند الكاش، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.



يشار الى ان المؤسسة تقوم بشراء موادها وعرضها في اسواقها بعد اجتيازها لجميع الفحوصات المخبرية، لضمان اعلى درجات الجودة وتقديم خدمات تليق بالمواطن.



