الاقتصاد الرقمي : 7 شركات تقدمت لعطاء تطوير تطبيق سند

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن 7 شركات محلية وعالمية تقدمت لعطاء تطوير تطبيق "سند" بشكل كامل.

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وأضاف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة اليوم الأحد لـ " الوكيل الإخباري" أن العطاء سيرسي على شركة واحدة ضمن الشروط التي تم اعتمادها بالعطاء المطروح.



ونوه الهناندة ان سند المطوّر سيصدر بشكل مختلف كما ستقوم الشركة المطوّرة بإضافة خدمات جديدة ووثائق ومعلومات مع إمكانية الاستفادة من بعض الخدمات الأساسية.



وكانت قد أعلنت الوزارة عن تمديد فترة التقديم حيث انتهت بتاريخ 6 كانون الثاني كموعداً نهائياً .

